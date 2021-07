Dalla Francia: Petkovic prossimo ad essere il nuovo allenatore del Bordeaux

Il nuovo Bordeaux potrebbe ripartire da Vladimir Petkovic come nuovo allenatore. Secondo quanto riportato da L’Equipe, ci sarebbe un accordo fra le parti e buone possibilità che l’affare vada in porto. L’attuale commissario tecnico della Svizzera ha un accordo fino a giugno 2022 con la Nazionale elvetica, che sarà automaticamente prolungato fino a fine 2022 in caso di qualificazione per i Mondiali.

Attualmente sono in corso colloqui tra le parti coinvolte. Da capire se Petkovic potrà fare fino ai Mondiali, il doppio ruolo, di CT e allenatore del Bordeaux, oppure dovrà dimettersi dalla nazionale svizzera.

Foto: Sito federazione svizzera