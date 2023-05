Dalla Francia: per l’ingaggio di Messi il Barça coinvolge l’Inter Miami

Il Barcellona è intenzionato a riportare a casa Lionel Messi. A confermarlo anche le parole di Xavi, tecnico blaugrana, che parla di contatti avviati e di scelta ancora non del tutto presa dal campione argentino. Nel frattempo il Barça sta cercando la giusta formula per rendere questa trattativa sostenibile. L’Equipe racconta di un contatto tra il club catalano e l’Inter Miami, ricco team dell’MLS interessato al futuro di Messi. La proposta del Barcellona sarebbe far acquistare Messi agli americani dopo aver sottoscritto un accordo per il prestito della Pulce agli spagnoli. La durata del prestito potrebbe variare tra i sei e i diciotto mesi. Al momento non c’è nessuna certezza sulla concreta fattibilità dell’operazione. Il Barcellona rimane in attesa e si gode la conquista della Liga.

Foto: Instagram Messi