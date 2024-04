Dalla Francia: Paulo Fonseca prima scelta OM

“Tutto su Fonseca”, è questo il titolo dell’Equipe sul candidato principale per l’Olympique Marsiglia. L’ex Roma è in cima alla lista per sostituire Jean-Louis Gasset sulla panchina del club francese, anche se in passato si è parlato di Conceicao (fresco di rinnovo con il Porto) e Haise. L’identikit di Fonseca è apprezzato dal Milan che non ha ancora scelto l’allenatore per la prossima stagione, pur essendo l’esperienza di Pioli con i rossoneri molto vicina ai titoli di coda.

Foto: twitter Roma