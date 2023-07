Dalla Francia: passi in avanti per Aubameyang al Marsiglia

L’Olympique Marsiglia è sempre più vicino a un accordo con il Chelsea per Pierre-Emerick Aubameyang. Lo riporta L’Equipe. L’attaccante gabonese del Chelsea è ormai convinto del progetto del club marsigliese. I dirigenti dell’Olympique lavorano dietro le quinte ormai da diverse settimane in vista della prossima stagione, e il loro lavoro sta dando i suoi frutti, con il calciatore 34enne sempre più vicino all’approdo in Francia.

Foto: Twitter Chelsea