Dalla Francia: panchina OM, si avvicina Gallardo

Dopo l’addio di Igor Tudor sulla panchina del Marsiglia, i francesi sono corsi subito alla ricerca di un sostituto. Dopo un tentativo anche per Fabio Grosso negli ultimi giorni, il Marsiglia, secondo la stampa francese, ha affondato il colpo per Marcelo Gallardo. L’allenatore argentino con un passato da calciatore in Francia con le maglie di PSG e Monaco è diventato l’obiettivo numero uno come successore di Tudor. Il tecnico che si è seduto sulla panchina del River Plate dal 2014 al 2022 è il nome caldo, in Argentina ha vinto praticamente tutto, compresa due volte la Coppe Libartadores, nel 2015 e 2018.

Foto: Gallardo Marcelo River Copa Libertadores Foto futbolquepasion