Dalla Francia: panchina Marsiglia, primi contatti con Galtier

Non è un momento facile per l’Olympique Marsiglia. Dopo le dimissioni dell’allenatore Marcelino, ieri sera è peraltro arrivata la netta sconfitta per 4-0 contro il Paris Saint-Germain nel derby di Francia. Al momento alla guida della squadra c’è Jacques Abardonado, in attesa di un tecnico per risollevare squadra e ambiente. E secondo quanto riferisce RMC Sport, tra i candidati ci sarebbe anche Christophe Galtier, pronto a rimettersi in gioco dopo la passata e difficile stagione alla guida del PSG. Tra le parti vi sarebbe già stato un primo contatto.

Foto: Instagram PSG