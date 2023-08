La Salernitana chiude l’operazione Loum Tchaouna, esterno offensivo classe 2003 in uscita dal Rennes. La notizia è stata svelata da Fabrice Hawkins alle 9,45 per RMC. Tchaouna arriva gratis, firmerà un contratto quadriennale e il suo ex club avrà una percentuale su futura rivendita. Già in giornata l’esterno è atteso in Italia per le visite.

Foto: Instagram Tchaouna