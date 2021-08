Dalla Francia (ore 13.15): il Milan prende Adli e lo lascia al Bordeaux

Un’operazione che il Milan avrebbe voluto chiudere in ogni caso, quella relativa a Yacine Adli. Dalla Francia, esattamente da RMC Sport, alle ore 13.15, è stata data la notizia di un accordo raggiunto tra il Bordeaux e il club rossonero per il centrocampista classe 2000. Operazione da circa 10 milioni, quello che ha sempre chiesto il club francese per liberare il suo talento. La novità, come riportato sempre da RMC, è che Adli resterà in prestito al Bordeaux per una stagione. Nelle prossime ore dovrebbe essere a Milano per effettuare le visite.

Foto: Twitter Bordeaux