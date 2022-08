Dalla Francia (ore 12.26): il Lecce vicino a Rèmi Oudin

Stando a quanto riportato da Girondinfos, i giallorossi sarebbero pronti al colpo a sorpresa per rinforzare la fascia destra dell’attacco. Il nome uscito è quello di Remi Oudin, classe 1996, giocatore in arrivo come rinforzo per il reparto offensivo del Lecce. Il francese, sotto contratto fino al 2024 con il Bordeaux, retrocesso in Ligue 2, sta lavorando assieme alle due società per definire i dettagli della trattativa.

Foto: Twitter Lecce