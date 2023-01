Dalla Francia (ore 10,55): Gravillon in dirittura al Torino

Andreaw Gravillon si appresta a diventare un nuovo giocatore del Torino. Una notizia arrivata dalla Francia alle 10.55, quando Alexis Bernard di Le10sport ha dato il difensore in direzione Torino. Difensore centrale, classe ’98, conosce già il campionato italiano avendo vestito la maglia dell’Inter fino alla Primavera oltre che quelle di Pescara, Sassuolo, Ascoli e Benevento. Il club granata vorrebbe prendere il centrale francese in prestito con diritto di riscatto e far firmare un contratto fino al 2027 al giocatore in caso di acquisto definitivo del cartellino in estate.

Foto: Instagram Gravillon