Dalla Francia: offerta dall’Arabia da 150 milioni in 3 anni per Bernardo Silva

Ogni giorno capita che un grande giocatore del Vecchio Continente sia tentato dai petrodollari dell’Arabia Saudita. Qualcuno ha già detto di sì a offerte del genere, indubbiamente difficili da dribblare, ma ci sono altri che o sono riluttanti a sacrificare gli anni migliori della loro carriera sull’altare dei soldi, oppure a prescindere non vogliono sentir parlare di un trasferimento in Arabia. E ce ne sono altri ancora che non si sa quale strada imboccheranno. Bernardo Silva, uno dei grandi artefici della prima Champions League del City, è da tempo indicato come il giocatore che quasi sicuramente lascerà l’Etihad nel 23/24. Barcellona, ​​​​Paris Saint Germain… Tutti i grandi club lo adorano. Il giocatore portoghese ha 28 anni e in questa stagione ha dimostrato di essere in grado di fare la differenza quando è in campo. Perché lasciare il City? Secondo il quotidiano francofono RMC Sports, il giocatore vorrebbe davvero trasferirsi al PSG, ma un’offerta di contratto da 150 milioni in 3 anni dall’Arabia potrebbe indurlo a cambiare destinazione.

Foto: Instagram Bernardo Silva