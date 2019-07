Come riportato da L’Equipe, il Siviglia, dopo aver annunciato Koundé dal Bordeaux, è ad un passo dall’acquisto di Lucas Ocampos. Per l’argentino, che in Italia ha vestito le maglie di Milan e Genoa, il club andaluso verserà 15 milioni nelle casse del Marsiglia, che incasserà una cifra utile a far quadrare i conti del club.

Foto RMC Sport