Julian Nagelsmann con ogni probabilità, non sarà il successore di Christophe Galtier sulla panchina del PSG. A parlarne è L’Equipe, che spiega come le due parti, in trattative da diverse settimane, non hanno trovato l’accordo.

Continua dunque il casting in casa parigina dopo la separazione con Galtier. Tra i candidati, come raccontato, c’è anche Thiago Motta.

Foto: twitter personale