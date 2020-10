L’Arsenal di Arteta aveva fatto un sondaggio per Houssem Aouar, centrocampista franco-algerino classe ’98, ma come raccolto da RMC Sport, per il gioiellino del Lione non ci sarà la Premier League nel suo futuro. Infatti, Aouar resterà al Lione, per un’altra stagione da protagonista con la maglia dei translpini.

Foto: twitter Lione