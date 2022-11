Dalla Francia: Ndombele potrebbe prendere il posto di Pogba nella lista di Deschamps

Didier Deschamps dovrà scegliere il sostituto di Paul Pogba per Qatar2022. E la scelta dovrebbe ricadere su Tanguy Ndombele. Il centrocampista del Tottenham in prestito al Napoli – si legge sull’Equipe – si sta rilanciando in Serie A e, adesso, il suo nome è quello in cima alla lista del commissario tecnico per sopperire all’assenza del calciatore della Juventus, out per infortunio.

Foto: Instagram Napoli