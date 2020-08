Dalla Francia: Mourinho spinge Ndombélé all’Inter

La stagione di Tanguy Ndombélé al Tottenham si può definire complicata. Come riporta RMC1, nonostante le sue 33 partite giocate, il francese non sembra avere i favori di Josè Mourinho e il suo futuro dovrebbe essere lontano da Londra. Un club è alla ricerca del centrocampista: l’Inter di Antonio Conte. La scorsa estate è stato acquistato per 60 milioni di euro dal Marsiglia e gli Spurs non vorrebbe venderlo per meno. Il portale francese annuncia che l’Inter non affronterà mai questo prezzo e che i dirigenti di Londra dovranno ridurre le loro pretese.

Foto: metro.co.uk