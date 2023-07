L’Al Ettifaq, squadra araba che milita nella Saudi League, ha fatto la sua mossa per convincere Alvaro Morata a lasciare l’Atletico Madrid. Secondo quanto riporta FootMercato, la squadra di Steve Gerrard avrebbe offerto all’ex Juventus un triennale, ma per ora lo spagnolo non ne sarebbe molto convinto.

Foto: Instagram Morata