Dalla Francia: Mitroglou nel mirino del Nantes

Secondo quanto riportato da RMCSport, il Nantes sarebbe interessato Konstantinos Mitroglou, attaccante di proprietà del Marsiglia, ma che attualmente è in prestito al Galatasaray. Il probabile arrivo in Turchia di Radamel Falcao potrebbe far accellerare la trattativa. L’attaccante greco classe 1988, non è riuscito ad inserirsi positivamente ad Instabul: dal suo arrivo a gennaio, infatti, la punta classe 1988 ha totalizzato soltanto 9 presenze realizzando 2 gol.

Foto: Ajansspor