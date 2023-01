Dalla Francia: maxi offerta del Leeds per Rutter. Proposti 30 milioni all’Hoffenheim

Maxi offerta del Leeds United per Georginio Rutter, attaccante francese classe 2002 dell’Hoffenheim. Secondo quanto riportato da l’Equipe, il club inglese avrebbe messo sul piatto ben 30 milioni di euro per questa giovane promessa del calcio transalpino. In questa stagione Rutter ha collezionato 19 presenze siglando 2 gol.

Foto: Instagram Rutter