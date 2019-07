Dalla Francia: Matuidi vuole rimanere alla Juventus

Gli arrivi di Aaron Ramsey e Adrien Rabiot potrebbero causare un ingorgo nel centrocampo della Juventus. Nonostante ciò Blaise Matuidi vorrebbe rimanere in bianconero, nonostante su di lui ci siano interessamenti da parte di molti club europei. Secondo Le Figaro il calciatore vorrebbe rimanere a Torino anche in questa annata. Il contratto del 32enne francese scade nel 2020, ma c’è un opzione anche per il 2021.

