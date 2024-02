Dalla Francia: Marsiglia, si va verso l’esonero di Gattuso

La sconfitta di ieri sera contro il Brest dovrebbe costare casa al tecnico Gennaro Gattuso, che verrà esonerato, salvo colpi di scena, dall’Olympique Marsiglia. Come riportano dalla Francia, con l’Equipe su tutti, il club francese avrebbe deciso di cambiare guida tecnica.

L’obiettivo della zona Champions è sempre più lontano. La società ha quindi deciso di esonerare subito Gattuso, che non siederà in panchina già giovedì nel ritorno di Europa League. L’annuncio dovrebbe arrivare già in giornata.

Foto: twitter Marsiglia