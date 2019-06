Dalla Francia: Marsiglia, per l’attacco c’è Rondon a parametro zero

Il Marsiglia si muove sul mercato. Il club francese cerca un attaccante di esperienza, a maggior ragione se dovesse partire Balotelli: secondo La Provence, in cima alla lista dell’OM ci sarebbe Salomon Rondon. Lo specialista venezuelano, impegnato attualmente in Copa Amdrica e reduce dal prestito al Newcastle, è in scadenza di contratto con il West Bromwich Albion e tra pichi giorni sarà prelevabile a parametro zero. E il Marsiglia ha mosso i primi passi…

Foto: The Sun