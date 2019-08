Secondo quanto riportato da France Football, il Monaco sarebbe molto interessato a Mario Lemina. Il pessimo esordio in campionato ha fatto scattare l’allarme al club del Principato e l’ex Juve sarebbe un profilo adatto per rinforzare la mediana, visto che il centrocampista gambiano classe 1993 è in uscita dal Southampton.

Foto: Twitter personale