Dalla Francia: Manchester United, incontro con l’agente di Lemar. E l’Atletico…

Il Manchester United fa sul serio per Thomas Lemar in vista dell’estate. Secondo quanto si legge tra le colonne di Le Figaro, notizia riportata anche da ESPN, il club inglese nei giorni scorsi avrebbe incontrato l’agente del calciatore dell’Atletico, destinato a lasciare Madrid nei prossimi mesi. I Colchoneros, però, non avrebbero preso affatto bene la mossa dei Red Devils in virtù di un contratto in essere fino al 2023.

Foto: Twitter ufficiale Atletico Madrid