Dalla Francia: Manchester City, osservatori a Lille per Pepé. E Guardiola…

Il Manchester City fa sul serio per Nicolas Pepé, assoluto protagonista con la maglia del Lille in questa prima metà di stagione. L’attaccante franco-ivoriano classe ’95 è finito da tempo nel mirino di diverse big come Arsenal, Manchester United, Everton e Barcellona. Ma è il Manchester City il club che più di tutti ha mosso passi importanti per Pepé: dopo i sondaggi delle scorse settimane, secondo France Football alcuni osservatori dei Citizens hanno visionato dal vivo il giocatore nelle ultime partite, anticamera di una possibile offerta ufficiale. Anche perché Pep Guardiola, come rivelato dalla stampa britannica, stravede per lui.

Foto: sito ufficiale Lille