Dalla Francia: Malinovskyi a un passo dall’Olympique Marsiglia

Ruslan Malinovskyi è a un passo dall’Olympique Marsiglia. Le indiscrezioni, molto attendibili, arrivano dalla Francia: RMC dà la trattativa ormai in dirittura d’arrivo. Già la scorsa estate l’OM aveva trattato Malinovskyi, l’Atalanta aveva dato una valutazione tra i 13 e i 15 milioni, pur avendo provveduto in precedenza al rinnovo di contratto del trequartista ucraino. Ora siamo a pochi passi dalla definizione, Malinovskyi sta per lasciare la Dea dopo un periodo di scarsa visibilità.

foto: profilo Twitter Ruslan Malinovsky