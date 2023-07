Dalla Francia: l’Olympique Marsiglia punta Lemar

L’Olympique Marsiglia non smette mai di agitare la finestra di mercato. Dopo aver completato l’arrivo di tre grandi giocatori, il club marsigliese ha inserito nella sua lista di giocatori Thomas Lemar dell’Atletico de Madrid. Tra Geoffrey Kondogbia, Renan Lodi e Pierre Emerick Aubameyang, il presidente dell’OM, Pablo Longoria, ha realizzato un inizio di mercato da sogno, almeno sulla carta. Qualcosa che ha deliziato sia i tifosi del club marsigliese che Marcelino, il nuovo allenatore spagnolo. Ma secondo il quotidiano francese Foot non è finita. Impegnato il 7 agosto per il turno preliminare di Champions League, l’OM vuole mettere in campo la migliore squadra possibile per superare al meglio l’insidioso bivio. Sono ancora attesi un secondo portiere, un terzino sinistro e uno destro, un attaccante e degli esterni. E per questa posizione specifica, Longoria moltiplica le piste. Uno di loro secondo il quotidiano porta proprio all’Atletico. Secondo le loro fonti, Thomas Lemar è davvero il primo nome per il Marsiglia, che si appresta a fare un’offerta. Resta da conoscere la posizione dei Colchoneros che in queste settimane hanno fatto dei focesi un partner privilegiato sul mercato. Una cifra superiore ai 20 milioni di euro dovrebbe convincere il club spagnolo a rinunciare al giocatore.

Foto: Twitter uff Atletico Madrid