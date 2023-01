Il Chelsea dovrà alzare l’offerta per Malo Gusto, terzino francese di proprietà del Lione che vorrebbe unirsi ai Blues durante questa finestra di mercato. Come riporta L’Equipe i Blues hanno offerto quasi 20 milioni di euro per il terzino destro, una cifra ritenuta insufficiente per convincere il Lione.

Foto: Twitter ufficiale Malo Gusto