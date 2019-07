Dalla Francia: Lione, è fatta per Thiago Mendes. Al Lille 25 milioni

Il Lione piazza il colpo Thiago Mendes. Secondo quanto riportato dal quotidiano Le Progres, il club francese ha raggiunto tutti gli accordi con il Lille per il trasferimento del centrocampista brasiliano per 25 milioni di euro, al punto che il giocatore è già sbarcato in città e molto presto arriverà anche l’annuncio ufficiale. Intanto lo stesso Lione continua a trattare con il Lille per Youssouf Koné.

Foto: Le 10 Sports