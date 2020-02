Dalla Francia: Lille, scoppia il caso Soumaré. E le big sono alla finestra

Scoppia il caso Boubakary Soumaré al Lille. Il talentuoso centrocampista classe 1999 è in rottura con il club francese, come svelato dall’allenatore Galtier – che lo ha escluso nella scorsa gara di Ligue 1 contro il Marsiglia: “C’è una situazione interna incommentabile”, le sue parole riportate da L’Equipe. Intanto, le big (soprattutto quelle di Premier League, United in testa) sono tutte alla finestra per Soumaré.

Foto: france3-regions.francetvinfo.fr