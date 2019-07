Dalla Francia: l’Everton offre 35 milioni al Barcellona per Malcom

Secondo il portale francese RMC Sport, l’Everton avrebbe formulato un’offerta di 35 milioni di euro per Malcom, esterno brasiliano del Barcellona. Il 22enne, prelevato dai blaugrana dal Bordeaux ai danni della Roma, non è riuscito in questa stagione a ritagliarsi uno spazio sufficiente da convincere Ernesto Valverde, tecnico dei catalani, a puntare ulteriormente su di lui. I campioni di Spagna, inoltre, sarebbero disposti a totalizzare anche una minusvalenza (Malcom è stato pagato 41 milioni) pur di liberarsi del brasiliano. La cifra, inoltre, ridurrebbe lo sforzo economico per assicurarsi uno tra Griezmann e Neymar, se non entrambi.

Foto Mundo Deportivo