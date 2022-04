Dalla Francia: l’entourage di Mbappé a Doha per parlare con i vertici del PSG

Prosegue la telenovela legata a Kylian Mbappé. L’Equipe ha sciorinato i dettagli circa il viaggio della madre dell’asso francese (accompagnata dal fratello minore di Kylian) a Doha: l’intento era ed è quello di parlare con i vertici del Paris Saint-Germain, che mantengono ancora viva la speranza di poter vedere il predestinato continuare la propria esperienza all’ombra della Tour Eiffel. Dal Qatar sperano che le pressioni generatesi attorno al classe ’98, con addirittura l’intromissione del presidente Macron, possano portare a un cambiamento di idea. Eventualità che in Spagna non ritengono possibile, dato che si continua a far leva sulla volontà del calciatore di vestire la maglia del Real Madrid nella prossima stagione.

Foto: Twitter PSG