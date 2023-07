Dalla Francia: Las Palmas e Konyaspor offrono un contratto a M’Baye Niang

A 28 anni, M’Baye Niang ha già conosciuto dieci club nella sua carriera e ne scoprirà un undicesimo quest’estate. Lasciato libero dall’Auxerre, dopo la retrocessione in Ligue 2, laversatile punta nazionale del Senegal col doppio passaporto francese, ex tra le altre di Milan, Genoa e Torino suscita interesse. Secondo il quotidiano francese l’Equipe, il Las Palmas appena promosso in Liga, e Konyaspor, ottavo nel campionato turco la scorsa stagione, hanno già presentato un’offerta di contratto.

Foto: Instagram Niang