Dalla Francia: l’Al-Hilal ha offerto 300 milioni al PSG per Mbappé

Continua a tenere banco il caso Mbappé in casa Paris Saint-Germain. E dopo l’esclusione dai convocati per la tournée, il suo futuro è ancora tutto da scrivere. Stando quanto riportato dall’Equipe, l’Al-Hilal ha presentato una super offerta da 300 milioni di euro. Ma non è l’unico club sulle sue tracce. Il club francese avrà oggi un contatto anche con il Barcellona. Ma il Real Madrid resta favorito in questa corsa.