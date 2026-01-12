Dalla Francia: la Roma accelera per Robinio Vaz

12/01/2026 | 11:50:03

La Roma è uscita allo scoperto per Malen, come anticipato in esclusiva nella giornata di ieri, ma continua a lavorare per Robinio Vaz. Secondo quanto riportato da Footmercato, il club giallorosso ha accelerato ed è vicina a trovare un accordo con l’Olympique Marsiglia per 25 milioni bonus compresi. L’attaccante classe 2007 non è una priorità per De Zerbi, ieri non si è allenato e l’OM deve fare cassa. Al Sochaux andrebbe il 15 per cento dell’operazione.