Dalla Francia: la Fiorentina su Facundo Medina

Uno dei protagonisti dell’ottima stagione della Fiorentina è Nikola Milenkovic, peraltro autore del gol decisivo che ha portato i viola in semifinale di Coppa Italia. Il centrale serbo, però, a meno di clamorose novità, a fine stagione saluterà Firenze obbligando Pradè a cercare un sostituto di livello. Stando a quanto riportato da MSV Foot, il club toscano avrebbe individuato in Facundo Medina il possibile perno difensivo della Fiorentina che verrà al punto da aver già visionato il ragazzo in occasione di Lens-Bordeaux.

Foto: Twitter ufficiale