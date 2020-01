Dalla Francia: Kurzawa in scadenza con il Psg, contatti con l’Arsenal

L’Arsenal allo scoperto per Layvin Kurzawa. Il laterale francese, classe 1992, è in scadenza di contratto con il Psg e – per ora – non sembrano esserci i margini per il rinnovo. Ecco perché nelle ultime ore, come riferito dai colleghi transalpini di RMC Sport, i Gunners avrebbero avviato i contatti con lo stesso Kurzawa, al quale è stato offerto un contratto in vista di giugno per un’operazione a parametro zero. Occhio, però, perché non è escluso che l’Arsenal – in caso di necessità – decida di anticipare l’affare già a fine gennaio, presentando un’offerta al Psg.

https://twitter.com/equipedefrance/status/1169170475513253888

Foto: Twitter ufficiale Equipe de France