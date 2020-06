Dalla Francia: Kalulu in orbita Milan, è atteso a Milano nei prossimi giorni

Il Milan sarebbe vicinissimo a chiudere il primo colpo in entrata della prossima stagione. Infatti, secondo quanto riporta il quotidiano francese L’Equipe, i Rossoneri acquisteranno Pierre Kalulu, giovane terzino destro dell’Olympique Lione. Classe 2000 e capitano della squadra Under-19 del club francese, non ha trovato ancora spazio in prima squadra a causa della sua mancata volontà di rinnovare il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. Ambito anche dal Bayern Monaco, secondo L’Equipe, il ragazzo si sarebbe fatto convincere da Paolo Maldini e, nei prossimi giorni, è atteso a Milano per firmare il suo primo contratto da professionista.