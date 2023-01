Dalla Francia: ipotesi Firmino per il Real Madrid. Possibile offerta di contratto nelle prossime ore

Il Real Madrid pensa a Roberto Firmino. Secondo quanto riportato da Footmercato.it, i Blancos stanno pensando di formulare un’offerta all’attaccante brasiliano in scadenza il prossimo giugno con il Liverpool. Non ci sono ancora stati contatti tra le due parti, ma i dirigenti ritengono che sia la migliore opzione per rafforzare l’attacco.

Foto: Instagram Firmino