Dalla Francia: Inter, piace il centrocampista Majer

Come riportato da Footmercato, all’Inter piace il centrocampista croato Lovro Majer che secondo le ricostruzioni con l’arrivo di una serie di giocatori nel Rennes trova chiuse le sue speranze di titolarità. A conferma delle voci ci sono state le parole del direttore sportivo dei francesi, Florian Maurice, che ha ammesso di avere offerte per il calciatore. Nello scorso mercato estivo il valore richiesto era 40 milioni, ma con tutta probabilità il Rennes accetterà offerte vicino ai 25 milioni.

Dopo aver preso atto delle anticipazioni dei colleghi francesi, aggiungiamo che per il momento l’Inter è assolutamente concentrata sulle due vicende che chiamano in causa Onana in uscita e Lukaku in entrata.

Foto: Inter logo nuovo