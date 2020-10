Dalla Francia: incontro tra Leonardo e Mbappé, si lavora al rinnovo

Non solo Champions e campionato, in casa Psg si lavora al rinnovo di contratto di Kylian Mbappé in scadenza nel giugno del 2022. I parigini, con Leonardo, come riportato da L’Equipe, hanno incontrato la stella francese per proporgli il rinnovo senza riuscire però a trovare una prima bozza di accordo. Si andrà avanti per provare a convincere l’attaccante, con Real Madrid e Liverpool alla finestra pronti a scendere in campo per l’esterno transalpino in caso di addio.

Foto: twitter Psg