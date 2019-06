Dalla Francia: il Siviglia bussa alla porta del Marsiglia per Ocampos

Secondo L’Equipe, il Siviglia ha messo gli occhi su Lucas Ocampos. L’argentino, che in passato ha indossato le maglie di Milan e Genoa, è il principale candidato a rinforzare l’attacco degli andalusi, che rischiano di perdere sia Sarabia, ad un passo dal Paris Saint-Germain, che Ben Yedder, nel mirino delle big d’Europa. Per questo, il club spagnolo avrebbe contattato l’Olympique Marsiglia, offrendo 13 milioni di euro per assicurarsi il classe 1994, quest’anno autore di 4 gol in 34 partite di Ligue 1. Il club transalpino, sempre secondo L’Equipe, starebbe valutando l’offerta, visto che all’argentino rimane soltanto un anno di contratto e che quindi c’è il rischio di perderlo a zero nel 2020.

Foto RMC Sport