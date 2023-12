Dalla Francia: il Sassuolo studia il difensore centrale Brassier del Brest

Il Sassuolo guarda al mercato di gennaio per rinforzarsi, in particolare nel reparto difensivo. Come riporta Footmercato, la compagine emiliana ha individuato in Lilian Brassier, un potenziale acquisto.

Brassier, classe 1999, è in forza al Brest. In stagione ha collezionato 15 presenze e un 1 gol, conquistando con la propria continuità le attenzioni dei grandi club di Francia e non solo, come dimostrano le attenzioni del Sassuolo. La sua valutazione è di circa 10 milioni di euro. Non mancano però le concorrenti, su tutte ci sarebbe il Monaco.

Foto: twitter Sassuolo