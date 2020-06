Dalla Francia: il Real Madrid accelera per Camavinga. Pronta l’offerta al Rennes

Eduardo Camavinga – come noto – è un obiettivo concreto del Real Madrid. Il talento classe 2002 di proprietà del Rennes, sulle cui tracce ci sono anche altre big, è finito da tempo nel mirino delle Merengues e proprio nelle ultime ore – secondo quanto rivelato dai colleghi francesi di RMC Sport – il club di Florentino Perez ha accelerato con la volontà di sbaragliare la concorrenza. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, i Blancos sarebbero pronti a fare un’offerta tra i 60 e i 70 milioni di euro. Per ora il Rennes fa muro con l’intenzione di trattenere Camavinga ancora per un’altra stagione, ma il pressing del Real alla lunga potrebbe fare la differenza.

Foto: Bleacher Report