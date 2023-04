Il PSG pensa già alla prossima campagna acquisti e in chiave difensiva il nome che rimbomba da qualche settimana secondo “Le Parisien” è quello di Axel Disasi. Il difensore centrale è una delle sorprese del Monaco di questa stagione che è in piena lotta nella zona Champions League. Il centrale ha confezionato questa stagione 41 presenze siglando 6 reti tra cui 3 in campionato e 3 nelle competizioni UEFA.