Le strade di Ander Herrera e del Manchester United potrebbero separarsi molto presto. Nelle scorse settimane la stampa britannica dava per certo il rinnovo del centrocampista spagnolo (in scadenza a giugno con opzione di estensione per un’altra stagione), ma la firma sul contratto non è ancora arrivata. E dalla Francia arrivano nuovi rumors sul classe ’89: secondo diversi portali transalpini, tra cui FootMercato, il Psg sarebbe piombato con decisione sul giocatore ex Bilbao. Non solo, l’autorevole Marca riporta anche le cifre dell’offerta dei parigini, che hanno messo sul piatto un triennale da 9 milioni di euro a stagione. Una cifra decisamente alta e che potrebbe convincerlo a volare all’ombra della Tour Eiffel. Lo United, dal canto suo, cercherà in tutti i modi di non perdere Herrera a parametro zero, magari attivando l’opzione – da capire se unilaterale o bilaterale – presente sul contratto dello spagnolo. Intanto il Psg è uscito allo scoperto…

Foto: Metro