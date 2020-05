Dalla Francia: il Psg ora pensa al rinnovo di Cavani. La situazione

Futuro tutto da scrivere per Edinson Cavani. L’attaccante uruguaiano è in scadenza di contratto con il Psg e – almeno finora – non sembravano esserci i margini per il rinnovo. Al punto che l’ex Napoli è stato accostato a diverse società, compreso l’Atletico Madrid che segue il Matador dallo scorso gennaio. Occhio, però, perché dalla Francia arrivano nuove indiscrezioni: secondo ‘Le Quotidien du Foot’, infatti, il Psg ora starebbe pensando seriamente di rinnovare il contratto di Cavani che, a sua volta, non avrebbe mai chiuso del tutto le porte ad una possibile permanenza a Parigi. Leonardo – si legge – avrebbe già presentato sul piatto dell’attaccante la proposta di rinnovo e le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive per il futuro di Cavani. Una situazione da monitorare con attenzione, in attesa di nuovi sviluppi.

Foto: AS