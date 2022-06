Dalla Francia: il PSG offre 10 milioni al Lille per Sanches

Il Milan e Renato Sanches sembravano pronti al matrimonio, poi l’intervento a gamba tesa da parte del PSG, che ha spazzato via qualche certezza. Secondo quanto riportato da Le10Sport i parigini avrebbero fatto recapitare un’offerta da 10 milioni al Lille. Rispedita subito al mittente in quanto considerata troppo bassa. Il portoghese con il contratto in scadenza nel 2023 avrebbe però espresso il suo gradimento al possibile trasferimento. Nonostante questo, il media transalpino riferisce di un Milan comunque in allarme, col PSG che ora però sembra essersi portato in vantaggio.

Foto: Twitter Bayern Monaco