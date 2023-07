Dalla Francia: il PSG insiste per Kolo Muani

Il Paris Saint-Germain non molla Kolo Muani, attaccante francese in forza all’Eintracht Francoforte. Dopo la partenza di Lionel Messi e con Mbappé che sembrerebbe intenzionato lasciare Parigi tra un anno, i campioni di Francia vogliono piazzare un grande colpo in attacco e, secondo quanto detto da Le Parisien, avrebbero messo in cima alla lista proprio il nativo della capitale. Si allontanerebbero, quindi, le piste che portano a Osimhen, che De Laurentiis non intende cedere per meno di 150 milioni di euro, e a Kane, che – sempre secondo il quotidiano transalpino- pare sia più interessato a trasferirsi al Bayern Monaco.

Foto: Instagram Francia