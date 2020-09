Dalla Francia, il Psg ha offerto 40 milioni per Bennacer: no del Milan e del calciatore

Il Psg avrebbe messo gli occhi su Ismael Bennacer, centrocampista classe 1997 del Milan. Secondo quanto riportato da Le10Sport, i parigini avrebbero offerto ai rossoneri 40 milioni di euro ricevendo però un “no” come risposta. Da registrare, però, anche il rifiutato da parte dello stesso calciatore che non vorrebbe lasciare la squadra milanista convinto che sia la migliore per la sua crescita.

